Haal de Efteling naar je huis vandaag! Pieter streamt 10 uur lang dát deuntje: ‘Taa tata Taa tata Tatata’

Ze hebben een pontificale plek gekregen in de studio van Pieter Leebooij (30) in zijn woning in Rotterdam-Crooswijk: Jokie en Jet. Na maanden zonder bezoekers in het park in Kaatsheuvel draait het vandaag eindelijk weer eens om het beroemde Efteling-duo.



Tussen 10.00 en 20.00 uur luistert Leebooij louter naar de Carnaval Festival-soundtrack. Het ruim acht minuten durende deuntje, bedacht door Toon Hermans, staat op repeat. De challenge, waarbij de pretpark-fan in de geschiedenis van de Efteling-attractie duikt en daarover vragen van zijn achterban beantwoordt, is te volgen via streamingplatform Twitch.