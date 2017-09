Haaieneiland van Rob Ruggenberg is beste historische jeugdboek

Burgemeester Heerlen legt taken neer vanwege ernstig ziek zoontje

11:44 Burgemeester Ralf Krewinkel van het Limburgse Heerlen heeft al zijn taken neergelegd, omdat zijn zoontje ernstig ziek is. Hij bracht het trieste nieuws over zijn gezin deze week over aan het college. Zijn taken worden voorlopig verdeeld onder de wethouders.