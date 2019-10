Haagse wethouders verdacht van corruptie: werkkamers doorzocht

Nachtvergunningen

Stad bruisender maken

Groep de Mos weersprak dat sponsors voorgetrokken en beloond zouden zijn. Het bruisender maken van de stad zou het doel van de nachtvergunningen zijn. ,,Het stond gewoon in ons verkiezingsprogramma. Burgers konden daarvoor stemmen’’, zei Elias van Hees van de partij. Volgens Groep de Mos heeft Den Haag behoefte aan meer uitgaansgelegenheden, onder meer voor dansfeesten. In maart 2018 kwam Groep de Mos, de lokale partij van Richard de Mos, als grootste uit de bus bij de gemeenteraadsverkiezingen. De partij vormt sinds juni vorig jaar een coalitie met VVD, D66 en GroenLinks. De Mos was enige tijd Tweede Kamerlid en Haags gemeenteraadslid voor de PVV. In 2012 verliet hij de partij van Geert Wilders, nadat hij niet op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen werd gezet.

Bizar en schokkend

‘Bizar en schokkend’, noemt raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij de invallen bij De Mos en Guernaoui. ,,Ze zijn verdacht, er is dus nog niets bewezen, maar we hebben als partij al vaker aandacht gevraagd voor de verwevenheid van ondernemers met de partijfinanciering van Groep de Mos. Als er nu echt bewezen kan worden dat er sprake is van omkoping dan is dat ernstig. Enorm ernstig.’’ ,,Dit is heel heftig, schokkend”, zegt ook Adeel Mahmood van Nida. ,,We hebben natuurlijk onlangs de kwestie gehad van de nachtontheffingen voor ondernemers. Wij hebben toen onze vraagtekens gezet bij de verleende vergunningen aan een ondernemer die gelieerd is aan Groep de Mos. En nu komt het OM met de verdenking van ambtelijke corruptie en omkoping. Dit komt keihard aan. En dit schaadt het vertrouwen in de politiek natuurlijk enorm.”

‘Op non-actief zetten’

Bij Danielle Koster, fractieleider van het CDA in Den Haag, gingen vanochtend alle alarmbellen af. ,,Ik heb het gecheckt bij mensen die er verstand van hebben, dit doet het OM niet gauw. Ze lijken echt iets in handen te hebben.” Koster stelt dat Guernaoui en De Mos direct op non-actief moeten worden gezet. ,,Het OM komt met heel ernstige verdenkingen en dat doet ze niet zomaar. Als dit waar is hebben we in Den Haag corruptie tot op het hoogste niveau van de stad.”



Ook Arjen Kapteijns, fractieleider van GroenLinks laat weten enorm te zijn geschrokken. ,,Maar we moeten vooral de rijksrecherche haar werk laten doen.’’ Martijn Balster, fractievoorzitter van de PvdA vindt de zaak ‘ongelooflijk heftig’, schrijft hij op Twitter. ,,Dat Groep de Mos met partijfinanciering (giften van en korting op bedrijven voor de leden) en opmerkelijke vergunningen voor bevriende ondernemers randen opzoekt was al duidelijk. Maar dit!?” Balster vindt dat het tot op de bodem uitgezocht moet worden. ,,En een snelle collegereactie nodig!”



Volgens Omroep West diende de Partij van de Eenheid op 5 september een WOB-verzoek in bij het Haagse stadsbestuur tot het verkrijgen van alle correspondentie tussen de gemeente Den Haag en het Zalencentrum Opera en de interne communicatie van de gemeente. Dat verzoek is mogelijkerwijs aanleiding voor het onderzoek door de rijksrecherche, stelt de stadszender. Een woordvoerder van Richard De Mos verwijst voor commentaar op de situatie naar de woordvoerder van de burgemeester. De burgemeester heeft laten weten later op de dag met een verklaring te komen.