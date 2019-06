‘Haagse steker’ voor de rechter: is Malek F. gestoord of een terrorist?

Justitie verdenkt Malek F. (33) ervan vanuit terroristische motieven willekeurig drie mensen te hebben neergestoken bij de Haagse Hogeschool. Zo zou F. tijdens het steekincident ‘Allahu Akbar’ hebben geroepen en had hij op Facebook gepost dat ‘alle gelovigen moeten lijden’. Malek F. werd kort nadat hij drie mensen had neergestoken zelf neergeschoten door de politie en aangehouden.



De willekeurige slachtoffers van Malek F. belandden alle drie zwaargewond in het ziekenhuis. Zij ondervinden tot op de dag van vandaag last van de aanval.



Tijdens een eerdere pro-formazitting concludeerden deskundigen dat Malek geheel ontoerekeningsvatbaar was tijdens zijn aanslag. In dat geval zou hij niet verantwoordelijk zijn voor zijn daden en is tbs de meest logische optie voor de rechtbank. Dan ontstaat het probleem dat Malek zijn verblijfsvergunning kan kwijtraken en geen normale tbs-behandeling kan ondergaan. Ook daarover moet vandaag en maandag (de zaak duurt twee dagen) duidelijkheid komen. Maleks advocaat Job Knoester heeft tijdens een regiezitting het probleem aangekaart.