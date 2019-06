‘Haagse steker’ Malek F. betuigt spijt tegen slachtoffers, zij krijgen nu het woord

Maleks familie vertelde vorig jaar al aan deze site over zijn traumatische verleden in Syrië waar hij moest vluchten en later zijn verdronken vader moest identificeren. Zijn vader was op aandringen van Malek ook gevlucht. Malek voelde zich schuldig over de dood van zijn vader. Daarna begon hij met blowen en raakte steeds meer de weg kwijt. Enkele maanden voor de steekpartij van 5 mei gooide hij in verwarde toestand zijn huisraad op straat. Daarna was hij enige tijd onder behandeling van ggz-instelling Parnassia.



De vraag hoe helder Malek was op de dag van de aanslag en de weken daarvoor, is nog moeilijk te beantwoorden. De taal die hij uitsloeg tijdens afgeluisterde gesprekken was ronduit extremistisch. Een kleine twee weken voor de aanslag kreeg Malek te horen dat zijn naturalisatieverzoek was afgewezen. Daar was hij boos over. Deskundigen zeggen dat hij geheel ontoerekeningsvatbaar is.