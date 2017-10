Haagse 'politiemol' veroordeeld tot vier jaar cel

live twitter Verdediging: Wilders heeft nooit gezegd dat alle Marokkanen land uit moeten

13:05 In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol is vanmorgen de regiezitting van het hoger beroep in de zaak tegen Geert Wilders begonnen. Hij werd vorig jaar veroordeeld wegens groepsbelediging en aanzetten tot haat, maar kreeg geen straf opgelegd. Zowel de PVV-leider zelf als het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. Wilders' advocaat Geert-Jan Knoops is momenteel bezig met zijn betoog. Dat zal volgens hem zo'n vijf à zes uur duren.