PVV-raadslid Willie Dille overleden

Rond de Haagse politica ontstond gisteren ophef nadat zij een filmpje plaatste op haar Facebook. Dille verklaarde daarin dat zij slachtoffer was van een groepsverkrachting door moslims die wilden dat ze haar mond zou houden in de gemeenteraad. Ze oogde op de beelden vermoeid en was zichtbaar vermagerd en diep aangeslagen.



Het raadslid vertelde op het filmpje dat ze deze week nog bedreigd was en voor haar leven vreesde.

Rust

Quote Wat haar is overkomen en vooral de reacties daarop kon zij niet meer dragen Woordvoerder PVV De PVV vroeg gisterenmiddag na het verschijnen van het filmpje nog om rust rond de Haagse. Fractievoorzitter Karen Gerbrands ontkrachtte daarbij dat Willie een fantaste was of in de war was.



,,Het beeld dat nu wordt geschetst als zou Willie een labiel gekkie zijn, wil ik met kracht ontkennen. Vriend en vijand zullen bevestigen dat Willie een ijzersterke vrouw is, die zich niet gek laat maken,'' was gisteren de verklaring van de PVV.



De partij zegt vandaag dat ze diep geschokt en verslagen is door het overlijden van het raadslid. ,,Met verslagenheid en intens verdriet hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze collega strijdmaker en bovenal vriendin Willie Dille. Wat haar is overkomen en vooral de reacties daarop kon zij niet meer dragen,'' aldus de PVV.



De partij stelt diep mee te leven met de nabestaanden. ,Wij wensen haar familie en vrienden alle kracht en sterkte bij het verwerken van het enorme verlies. We zullen doorstrijden zodat haar dood niet voor niets is geweest.''

Gehandicaptenzorg

Willie Dille zat van 17 juni 2010 tot 20 november 2012 voor de PVV in de Tweede Kamer. Daarvoor was zij van 11 maart 2010 tot aan haar aantreden als Kamerlid lid van de gemeenteraad van Den Haag. In mei 2012 keerde zij terug in de Haagse gemeenteraad.



De Haagse was een pure politica en stond bekend om haar vlijmscherpe tong en humor. Privé had ze de zorg over pleegkinderen en was ze vijfentwintig jaar werkzaam in de gehandicaptenzorg. Dille was getrouwd en had vier kinderen.

Onder vuur