Gymleraar geeft online les: slalommen, jongleren en bouwen met wc-rollen

Politie bekijkt of er sprake is van dierenleed bij training politiehon­den

19 maart De politie gaat bekijken of er sprake is van dierenleed tijdens trainingen van de politiehonden. Bij eventuele strafbare feiten zal er actie worden ondernomen, zo zegt de politie in een reactie op een uitzending van Undercover in Nederland van journalist Alberto Stegeman.