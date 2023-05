Guy Weski: ‘Zoektocht naar nieuwe advocaat voor Taghi verloopt heel moeilijk’

Dat de rechtbank al in oktober uitspraak gaat doen in het omvangrijke liquidatieproces Marengo is volgens advocaat Guy Weski ‘een illusie’. Volgens de zoon van de aangehouden Inez Weski is het vinden van een nieuwe advocaat voor Ridouan Taghi ‘heel moeilijk’. Die zal zich ook nog moeten inlezen in de zaak en dat kost zeker een half jaar tot een jaar.

Dat zei Guy Weski woensdag rond een zitting in de zaak van Marengo. Taghi werd eerder bijgestaan door zijn moeder. Na haar arrestatie vorige maand legde zij de verdediging neer. Volgens Guy Weski, die niet op de situatie rond zijn moeder wilde ingaan, heeft het kantoor niet overwogen om door te gaan met zijn verdediging: „Dat was onder de huidige omstandigheden niet te doen. Het leek ons allemaal niet handig en we konden ons beter focussen op de cliënten die we wel nog zouden bijstaan.”

Het kantoor neemt wel de verdediging op zich van twee andere verdachten, de broers Mao en Mario R., die ook door Inez Weski werden bijgestaan. Taghi wil wel een nieuwe advocaat, of advocaten, maar die zoektocht verloopt heel moeizaam laat Guy Weski weten: „Hij heeft extreem veel beperkingen. Hij mag maar met een beperkt aantal mensen bellen, die ook gescreend moeten worden.”

Grote vertraging

Door die moeizame zoektocht kan het volgens Guy Weski niet anders dan dat de Marengo-zaak grote vertraging oploopt. Op dit moment is de rechtbank van plan om in oktober uitspraak te doen. „Dat is een illusie", zegt Weski. „Want een nieuwe advocaat zal zich niet morgen al melden. Dat kan weken, zo niet maanden duren. Dan moet diegene zich nog inlezen en met Taghi in contact zien te komen. De maatregelen waaronder hij gedetineerd zit, maken besprekingen extreem lastig. Dus een nieuwe advocaat heeft minimaal een half jaar tot een jaar nodig om zich voor te bereiden.”

Inez Weski moest stoppen als zijn advocaat nadat ze eind april werd aangehouden. Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat Weski berichten van Taghi uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught smokkelde. De Rotterdamse strafpleiter wordt officieel verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met drugshandel en witwassen. Daarnaast zou ze geheimen hebben geschonden. Weski zit nog altijd vast, haar voorarrest werd begin mei met 30 dagen verlengd.

Niet onberoerd

Eerder op de dag ging de rechtbank in op haar situatie. ,,De aanhouding laat de rechtbank niet onberoerd”, zei de voorzitter woensdag. ,,De rechtbank werkt al jaren met haar. We hebben twee dagen voor de aanhouding nog een hele dag in zitting met haar gezeten hier.”

De rechtbank zou eigenlijk woensdag bespreken hoe het nu verder moet met de verdediging van Ridouan Taghi in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Maar Taghi was zelf niet aanwezig in De Bunker. De situatie wordt daarom op een later moment behandeld. Wanneer dat zal zijn? „Op korte termijn”, was het enige dat de rechtbank daarover kwijt wilde.

Een van de andere advocaten in de zaak, Jan-Hein Kuijpers, wilde van de rechtbank weten wat de zoektocht naar een nieuwe advocaat voor Taghi voor consequenties heeft voor Marengo. De rechtbank ging niet in op eventuele vertraging: „We hebben niet gehoord dat hij een nieuwe advocaat zoekt, dat stond niet in het handgeschreven briefje dat we van de heer Taghi hebben ontvangen”, zei de voorzitter. „We kunnen een probleem pas onder ogen zien als het zich voordoet.”

