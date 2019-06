Gulle gever staat Elfstedenkruisje af aan Maarten van der Weijden: ‘Enorm bijzonder’

Nee, een eigen kruisje van de Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden kreeg Van der Weijden niet na zijn 195 kilometer lange zwemtocht. ,,Misschien verdient hij het kruisje wel, maar hij krijgt het niet”, zei de voorzitter van de Koninklijke Vereniging Friesche El Steden eerder deze week. ,,Ons kruisje is alleen bedoeld voor leden die de tocht op schaatsen volbrengen. Zo is dat vastgelegd, daar wijken we niet van af.”

Dankzij een gulle gever plofte er toch nog een aandenken op de mat bij Van der Weijden. Cees, deelnemer aan de schaatstocht van 1986, stond zijn kruisje vrijwillig af. ,,In 1986 heb ik de Elfstedentocht geschaatst. Het was mooi zonnig weer en er was maar weinig wind. Het was eigenlijk een makkie. Dus kijkend waar jij mee bezig bent, vind ik dat jou dit kruisje veel meer toekomt”, schrijft de man uit Woudrichem in een begeleidende brief. ,,Ik geef het met heel veel liefde aan je.”