Gülden (30) is nog maagd en wacht op de ware: ‘Een onenightstand wil ik niet’

In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Gülden (30) wilde altijd pas seks als ze de man van haar leven had gevonden. Dat is nog niet gebeurd, dus is ze nog steeds maagd.