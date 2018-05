Grote zorgen om meegenomen Deimante (5)

Gisteravond fietste Deimante tegen half zeven nog vrolijk tussen de volkstuintjes aan de Cijnsruwe in Maastricht door, terwijl haar pleegmoeder nietsvermoedend in de tuin werkte. Een ogenblik later was het meisje verdwenen.



Het pleeggezin van het meisje denkt dat de pleegmoeder al langere tijd werd gevolgd door mensen die samenwerkten met de 33-jarige biologische moeder. Zodra ze de kans kregen hebben ze de 5-jarige naar hun auto gelokt. ,,Ze zijn daarna weggereden met Deimante. Eerst dachten we dat ze snel weer gevonden zou worden, aangezien er meteen zoveel aandacht voor was en de moeder voor zover bekend geen paspoort of identiteitskaart van Deimante heeft. Maar ze is al veel langer weg dan dat we voor mogelijk hielden", aldus pleegbroer Giel van Asten (19).



Wat de biologische moeder met het meisje van plan is weet de familie niet. Van Asten: ,,Het zou kunnen dat ze meegenomen wordt naar Litouwen, maar we weten dat de politie daar ook al is ingelicht.”