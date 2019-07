Grote zorgen om agressie van weggebruikers: ‘We steeds minder geduld’

In een gesprek met de krant luidt directeur-generaal van RWS de noodklok. ,,Ik zoek nooit de publiciteit, maar nu maak ik een uitzondering en vraag het publiek hun gedrag aan te passen. Het is onacceptabel dat de mensen die ervoor zorgen dat wij zoveel mogelijk kunnen doorrijden het mikpunt van agressie worden.’’

Ondanks hogere straffen, camera’s langs de weg en campagnes krijgt niet alleen driekwart bijna dagelijks te maken met scheldkanonnades of opgestoken middelvingers, ook komt ernstig fysiek geweld voor. De eerste maanden van dit jaar zijn er al elf fysieke confrontaties geweest, terwijl het aantal scheldkanonnades en bespugingen en intimidaties volgens Blom niet meer te tellen is.

Minder geduld

De politie Zeewolde las gisteren nog in een aangrijpende oproep op Facebook gefrustreerde automobilisten de les. Aanleiding was een zwaar ongeval. De weg bleef lang afgesloten en agenten kregen daarop woedende reacties van automobilisten. ,,Maar er was iemand aan het vechten voor zijn leven.’’

Volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen hebben we steeds minder geduld. ,,Met name in het verkeer wordt dit heel duidelijk zichtbaar. We klimmen net iets sneller in de gordijnen", zegt hij tegen De Stentor. De auto speelt daarbij een grote rol. ,,Die maakt nogal een hoop los bij ons. Het geeft een gevoel van anonimiteit. En vanuit experimenten weten we dat mensen die anoniem zijn, gekke dingen kunnen doen. Bovendien krijgen we in de auto een soort territorium-achtige driften: we willen asfalt veroveren.’’