Grote zorgen basisscholen om VMBO Maastricht

Nederland­se ji­had-kinderen ziek en ondervoed

6:30 Veel kinderen van Nederlandse 'jihad-ouders' die vastzitten in Koerdische kampen in Syrië, zijn er slecht aan toe. ,,De signalen die wij krijgen over hun gezondheid, zijn ernstig", zegt de Raad voor de Kinderbescherming in Dagblad Trouw. Het kabinet blijft erbij dat het te gevaarlijk is ze terug te halen.