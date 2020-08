Grote zoekactie naar vermiste Dennis met honderden vrijwilligers levert niets op

Dennis Schoonhoven verdween woensdag uit een gesloten instelling van GGNet in Apeldoorn. Volgens de CPV-woordvoerder was hij in verwarde toestand. Hij zat in de instelling vanwege een psychose.

Onder de vrijwilligers die zondag hebben gezocht, zijn een hondenteam, een drone-team, een dregteam en een quadteam. De meeste vrijwilligers die meezochten komen uit de omgeving. ,,Het CPV is de laatste strohalm, waar andere diensten stoppen”, aldus de woordvoerder.

De zoektocht begon zondag om 11.00 uur. Bij alle vrijwilligers is een coronacheck gedaan, ze hebben mondkapjes gekregen en houden 1,5 meter afstand. De kaart van Apeldoorn en omgeving is ingedeeld in vakjes, legt de woordvoerder uit. ,,Ieder gebied wordt intensief doorzocht.” Sommige vrijwilligers pakken meerdere gebieden, vertelt ze. Halverwege de middag waren er al zo'n honderd deelgebieden uitgekamd.

Volledig scherm Zo ziet de zoektocht naar de vermiste Dennis er onder meer uit. © Maarten Sprangh

De zoektocht richt zich op alles wat zich buiten bevindt, gaf de woordvoerder eerder aan. ,,We zoeken alleen buiten nu. Het kan zo zijn dat hij ergens naar binnen is gegaan en dus binnen zit.”

Aanknopingspunten

Er zijn al wel wat aanknopingspunten binnengekomen, zegt ze. Die worden bekeken. ,,Als mensen hem ergens hebben gezien, gaan we er gelijk op af.” De politie krijgt ook alle aanwijzingen, vertelt ze.

De vrijwilligers hebben allemaal zo hun eigen redenen om mee te helpen zoeken naar de 25-jarige Dennis. Martine van Ommen uit Heerde en Angeline Neuteboom uit Vaassen zochten langs het Apeldoorns Kanaal naar de jongen. Ze kennen hem niet. Neuteboom: ,,Niks doen was geen optie voor mij. Ik zag het op Facebook en moest iets doen. Ik vroeg me af waarom deze vermissing mij zo triggerde. Ik denk omdat ik zelf een zoon heb met een verstandelijke handicap. Ik voelde het gisteren echt onder uit mijn tenen komen.”

Martine van Ommen zag de aankondiging van de zoekactie ook op Facebook. ,,Ik had zoiets van: waarom doe ik niet mee? Ik zag die gelukkige foto van Dennis en zijn ouders bij de Apenheul. Dat deed iets met me. Ik heb zelf ook kinderen en had heel erg de behoefte om iets positiefs bij te dragen.”

Volledig scherm Rechts een foto van de vermiste Dennis Schoonhoven. © Luciano de Graaf/Fotobewerking de Stentor