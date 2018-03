Grote zoekactie naar sinds 1974 vermiste Hans Martens en Piet Hölskens uit Asten: 'Dag van de waarheid'

VIDEOASTEN – Bijna 44 jaar geleden verdwenen de vrienden Hans Martens (20) en Piet Hölskens (21) uit Asten. De politie in de gemeente Deurne start maandag voor het eerst sinds de verdwijning een grote zoekactie. Dat gebeurt in De Brink in Liessel.

Piet Hölskens en Hans Martens. De zoektocht volgt op informatie die eind 2017 bij de politie binnenkwam.



Martens en Hölskens verdwenen op 16 maart 1974. Ze bezochten een aantal kroegen in de omgeving van Deurne, waaronder de ZanziBar. Ze verlieten dat café om drie uur ’s nachts. Sindsdien zijn ze nooit meer gezien.



De verdwijning is altijd een raadsel gebleven. De politie hield altijd rekening met het scenario dat er sprake zou kunnen zijn van een misdrijf. Eind 2012 kwam er nieuwe informatie binnen over de verdwijning van de twee mannen. Daarbij werd ook de naam genoemd van iemand die mogelijk meer wist. De informatie leidde tot een gesprek met de mogelijke verdachte, maar leverde niets op.

De zoektocht op De Brink is gestart.

Familie

Is er inderdaad sprake van een misdrijf, dan is de zaak verjaard. De zoektocht is alleen gericht op het vinden van Martens en Hölskens en niet op het vinden van de dader. Het gaat dus niet om een moorddossier - daar is de zaak immers te oud voor - maar om een vermissing.

De families zijn blij met de zoektocht. ,,Dit is de dag van de waarheid”, zegt Jan Hölskens, broer van de vermiste Piet.

De man links is Jan Hölskens, broer van de vermiste Piet.

Zoekactie

De afgelopen weken werd in nauw overleg met specialisten van het Team Onderwater Zoekingen van de Landelijke Eenheid een zoekactie voorbereid en een zoekgebied in De Brink (een enorme plas) bepaald. De diepte van het water varieert sterk en de plas is in de afgelopen veertig jaar flink veranderd. Op sommige plekken is de plas bijna twintig meter diep. Er wordt daarom gebruik gemaakt van een speciale boot die beschikt over sonarapparatuur.

Later vandaag moet duidelijk worden of er inderdaad iets in De Brink wordt gevonden. De zoektocht duurt waarschijnlijk tot in de middag.

Jan Hölskens in gesprek met politiechef Ton van Loon (links).

De plaats in Liessel waar wordt gezocht naar de vermiste mannen. Er wordt gezocht met een speciale boot van de politie.