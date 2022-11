Grote vervuiler laat milieu vallen: ‘Geen zin in klimaathype’

Ict-ondernemer Sanderink ziet overal complotten tegen zijn leven: ‘Onze rechts­staat is kapot’

Ict-ondernemer Gerard Sanderink is ervan overtuigd dat er aanslagen op zijn leven worden beraamd. Dat bleek dinsdagmorgen tijdens een rechtszaak in Den Bosch, waar de zakenman in een woedend betoog diverse complottheorieën ontvouwde.

1 november