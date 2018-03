Grote stroomstoring treft Leiden en omgeving

saunagate Ook Google Earth bespiedt saunabezoeker - een beetje dan

12:47 Camera's in de sauna: waarom? Ben ik dan nergens veilig? Veel mensen vroegen het zich af, nadat vorige week was gebleken dat beelden uit een sauna in Overasselt op pornosites staan. Wat deze mensen waarschijnlijk ook niet beseffen, is dat ze tijdens hun saunabezoek vanuit de lucht gefotografeerd kunnen worden.