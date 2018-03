Grote storing ABN Amro door DDoS-aanval is voorbij

Amsterdam nog steeds deels zonder stroom, Rijksmuseum weer open

9:15 De stroomstoring in Amsterdam, die vrijdagochtend begon, is in delen van de stad nog altijd niet verholpen. Nog 3.000 huishoudens zitten zonder stroom. Wel heeft het Rijksmuseum weer elektriciteit en is het vanmorgen om negen uur gewoon open gegaan.