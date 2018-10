Grote politiemacht bij TU Delft, mogelijk gewapende man

Op beelden is te zien dat er agenten aanwezig zijn met kogelwerende vesten bij een gebouw waarin de studies Werktuigbouwkunde en Scheepsbouwkunde zijn gehuisvest. De agenten reageerden op een melding over een man met een vuurwapen en doorzoeken daarom een gedeelte van het gebouw. ,,Tot op heden is er geen vuurwapen aangetroffen”, meldt de politie op Twitter.



,,Er is een klein gedeelte ontruimd. We volgen de veiligheidsmaatregelen die de politie oplegt”, zegt woordvoerster Karen Collet van TU Delft. ,,We weten nog niet of leerlingen in gevaar zijn geweest.”