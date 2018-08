Grote politieactie op bungalowpark Nunspeet na gewapende overval

,,Bij de overval is niemand gewond geraakt. We hebben uit de woning meerdere personen, die in het huisje waren op het moment van de overval, meegenomen naar het bureau voor verhoor. Het is ons nog niet duidelijk wat de aanleiding voor de overval was'', zegt politiewoordvoerder Marie José Verkade. ,,We hebben een arrestatieteam ingezet, omdat er mogelijk nog een overvaller in het huisje achtergebleven zou zijn.''



Er was in totaal sprake van vijf overvallers. De politiewoordvoerder kon niet zeggen of ze allemaal bewapend waren en waarmee. Ze vraagt inwoners van Nunspeet wel de nodige voorzichtigheid te betrachten als ze verdachte personen of situaties zien.