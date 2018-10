Grote partij drugs gestolen uit politiebureau Curaçao

Man zorgt voor overlast met André Ha­zes-mu­ziek

14 oktober Een 56-jarige man is opgepakt omdat hij in een seniorencomplex in Kaatsheuvel voor geluidsoverlast zorgde. De man had afgelopen nacht hard muziek van André Hazes op staan. Ook zou hij bij buren tegen de deur hebben getrapt en stoelen omver hebben gegooid, aldus de politie.