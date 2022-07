Grote ophef over ‘schietgebaar’ naar PVV-raadslid in asieldebat in Enschede: Volt maakt excuses

Gemeenteraadslid Linda Wissink van Volt in Enschede heeft persoonlijk excuses aangeboden aan PVV’er Hidde Heutink over het schietgebaar dat zij gisteravond naar hem maakte. De PVV’er heeft het bewuste fragment uit het asieldebat van maandagavond, op Twitter gedeeld. Het schietgebaar zorgt voor veel ophef.

„Het is totaal krankzinnig dat een collega binnen de kamer een doodsbedreiging naar mij uit tijdens een debat”, aldus Hidde Heutink. „Je bent het niet met elkaar eens, maar om dan schietgebaren te maken vind ik totaal onacceptabel.” De fractievoorzitter van de partij eist dan ook een excuses in zijn Tweet. Op korte termijn komt het presidium - het dagelijks bestuur van de gemeenteraad - bij elkaar om de kwestie samen met de burgemeester te bespreken. „Als daar niet het gewenste resultaat uit komt, moet ik overwegen andere stappen te ondernemen.”

Volledig scherm Het bewuste moment: Linda Wissink van Volt maakt een 'schietgebaar' richting PVV'er Hidde Heutink. © Still uit Twittervideo

Asielzoeker

In het asieldebat gebruikt Heutink een quote van een asielzoeker die tijdelijk onderdak heeft gekregen op vliegveld Twenthe: „‘Ik word nog liever direct doodgeschoten door de Taliban, dan elke dag hier een klein beetje doodgaan’. Dit zijn de woorden van een groep gelukszoekers die wij de afgelopen zes maanden hebben gehuisvest.” Hiermee duidt de PVV’er op de ontevredenheid onder asielzoekers die in Nederland worden opgevangen. „Want als ze het hier zo slecht hebben, dan ga je toch gewoon terug?” Dit zei de PVV’er in het raadsdebat.

Quote Je bent het niet met elkaar eens, maar om dan schietgeba­ren te maken vind ik totaal onaccepta­bel. Hidde Heutink, fractievoorzitter PVV Enschede

Ontzettend dom van mij

Linda Wissink is ontdaan door alle ophef. Zij heeft inmiddels niet alleen persoonlijk excuses gemaakt, maar ook publiekelijk op de website van Volt Enschede. „Mijn reactie kwam voornamelijk voort uit onmacht en frustratie. In een verhit debat over asielopvang noemde Hidde Heutink asielzoekers verkrachters en profiteurs. Ik kon er met m’n hoofd niet bij dat hij vervolgens gebruik maakte van een uitspraak van een statushouder in Tubantia. Het was ontzettend dom van mij, maar het kwam voort uit onmacht. Het gebaar was niet persoonlijk naar hem bedoeld, maar meer om mijn woede te uiten voor de manier waarop hij over asielzoekers sprak.”

Dit hoort niet

Erik Kemp, fractievoorzitter van Volt Enschede, laat weten dat hij geschrokken is van het gebaar dat zijn collega maakte. „Ik heb het bewuste fragment teruggekeken en wat Linda deed, hoort niet en is niet gepast. Wat Hidde Heutink ook heeft gezegd, het is nooit een reden om een schietgebaar te maken. Wij zijn nieuw in de gemeenteraad en ik zeg altijd: woorden doen ertoe. Maar gebaren doen er ook toe.”

Ook fractievoorzitter Laurens Dassen van Volt in de Tweede Kamer laat weten dat hij het gebaar verwerpt. Op Twitter zegt hij: ‘Verwerpelijk gebaar. Goed en terecht dat Linda en Volt Enschede meteen excuses aanbieden. Evident dat dit niet kan’.

Overtreding wordt onderzocht

Het schietgebaar heeft mogelijk consequenties voor Voltraadslid Wissink. Hidde Heutink heeft inmiddels bij burgemeester Roelof Bleker melding gemaakt van overtreding van de gedragscode voor publieke ambtsdragers. Bleker gaat de overtreding onderzoeken. De woordvoerder van de burgemeester: „Naar aanleiding van de gebeurtenis maandagavond in de raadzaal heeft PVV-raadslid Hidde Heutink melding gedaan van overtreding van artikel 12 van de gedragscode publieke ambtsdragers Enschede. Als onafhankelijk voorzitter van de raad gaat Roelof Bleker deze overtreding op grond van deze gedragscode onderzoeken. Dit betekent dat hij met beide betrokken raadsleden in gesprek gaat. Tevens zal op korte termijn een presidiumvergadering worden belegd om hierover met alle fractievoorzitters in gesprek te gaan.”

