Grote ongerustheid om vermiste Alinda (29): ‘Straks ligt ze ergens dood...’

Aline liet donderdag liet Alinda aan familie weten in een bos in het Friese Joure te zijn. ,,Ze zei dat ze verward was", laat haar nichtje Neeltje Romkes weten. ,,Ze zei dat ze een klein beetje drugs had gebruikt. Ze stuurde wel vaker gekke dingen, maar dit klopt niet.”

Er is inmiddels een zoekactie opgezet, onder meer met hulp van het Coördinatie Platform Vermissing (CPV). Tot nu toe is Alinda echter onvindbaar. ,,We zijn nog niks wijzer geworden”, zegt Teun Hakvoort van het CPV in een reactie. Gisteravond om 22.00 uur zijn zij met de zoektocht gestart. In kleine groepjes wordt nagegaan waar Alinda mogelijk heeft overnacht de laatste dagen.

Vriend

Volgens Romkes is ook van haar vriend al even niks vernomen. Of hij bij haar was donderdagavond is niet bekend. ,,Misschien dat ze samen ergens zijn.” Vandaag wordt er onder meer in het bos in Joure gezocht, waar voor het laatst contact is geweest. Voorbijgangers wordt gevraagd of zij haar recent hebben gezien. Ook worden pamfletten uitgedeeld met informatie over Alinda.