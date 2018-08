Grote natuurbrand bij Wateren, twee campings ontruimd

Geen borsten en billen, maar molens en tulpen op Nederland­se ansicht­kaar­ten

7:00 In Frankrijk is ophef ontstaan door de oproep van feministen om ansichtkaarten met (half)naakte vrouwen te verbieden. De kaarten zouden zelfs aanzetten tot seksueel geweld tegen vrouwen. In Nederland zijn de prentbriefkaarten met borsten en billen een stuk minder populair, maar ook hier is er discussie. ,,We worden in dit land steeds preutser.''