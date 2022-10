Grote groep vluchtelingen overwintert op terrein Lowlands: ‘Hier hebben we de ruimte’

De opvangcrisis in Nederland vraagt direct een oplossing op korte termijn, schrijft het college van Dronten in een brief aan de raad. ‘De situatie in Ter Apel is nog steeds nijpend. In overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA zijn we tot deze korte termijn-tussenoplossing in onze gemeente gekomen’.