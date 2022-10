Grote groep vluchtelingen kan deze winter terecht op terrein Lowlands: ‘Dronten heeft de ruimte’

6 maandenEen groep van 1000 tot 1500 vluchtelingen gaat de winter doorbrengen op het evenemententerrein van Walibi Holland en Lowlands Festival. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) zet hier voor zes maanden units neer. ‘In Dronten hebben we de ruimte. Als we deze ruimte moeten delen voor het grotere belang dan voelt dat voor dit college als vanzelfsprekend’, meldt burgemeester Jean Paul Gebben.

Uiterlijk 15 april moeten de vluchtelingen weer vertrokken zijn. Dan wordt het terrein gereed gemaakt voor de grote evenementen die hier plaatsvinden, zoals Defqon.1 en Lowlands.

De opvangcrisis in Nederland vraagt direct een oplossing op korte termijn, schrijft het college van Dronten in een brief aan de raad. ‘De situatie in Ter Apel is nog steeds nijpend. In overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA zijn we tot deze korte termijn-tussenoplossing in onze gemeente gekomen’.

Units

Dat kan niet zonder de inbreng van Walibi Holland, dat het evenemententerrein aan de Spijkweg beschikbaar stelt. De vier partijen hebben afspraken gemaakt over de organisatie van de opvang. De vluchtelingen zullen verblijven in units. Onduidelijk is nog hoe die eruit zien. Dat wordt vanmiddag duidelijk gemaakt tijdens een persconferentie op het gemeentehuis.

Het college voelt zich verantwoordelijk, meldt burgemeester Gebben in een persbericht. De gemeente wil graag een bijdrage leveren ‘in de oplossingen voor deze opvangcrisis’. ‘In Dronten hebben we de ruimte. Als we deze ruimte moeten delen voor het grotere belang dan voelt dat voor dit college als vanzelfsprekend’.

Het college beseft dat de opvangen ‘van zo’n grote groep’ vragen en zorgen kan opleveren. ‘Daarover blijven we graag met elkaar in gesprek. En misschien voelen onze inwoners ook de behoefte om wat te doen voor deze groep mensen.’

Lowlands niet betrokken

De organisatie van Lowlands is niet betrokken bij de huisvesting van ruim duizend asielzoekers. Dat laat festivalbaas Eric van Eerdenburg weten. Het is wel mogelijk dat dezelfde leveranciers de tenten en sanitair leveren.

Eerder zei Van Eerdenburg dat een camping op het terrein ‘zo geregeld’ zou zijn. ,,We hebben een glamping, met luxere faciliteiten, voor 3000 bezoekers”, zei hij. ,,En nog eens 57.000 festivalgangers slapen op goedkopere campings. Die campings zetten we in ongeveer anderhalve week neer.” Hij zag dan ook met lede ogen aan dat zoveel mensen buiten moesten slapen in Ter Apel.

