Grote duinbrand treft Schiermonnikoog

Veroordeel­de 'doodschop­per' van grensrech­ter wil Nederland niet uit

13:31 Een 22-jarige man heeft bij de bestuursrechter in Amsterdam bezwaar gemaakt tegen uitzetting naar Marokko en een inreisverbod. Hij werd eerder onder meer veroordeeld voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit Almere in 2012. Volgens zijn advocaat verdient hij nog een kans, omdat hij in het verleden niet de juiste hulp heeft gehad en zijn gedrag ten goede verandert.