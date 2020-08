Grote drukte verwacht bij zoekactie naar vermiste Dennis (25): ‘Ik móet dit van mezelf doen’

Iedereen die zich om 11.00 uur meldt om mee te helpen zoeken, ontvangt een mondkapje, zegt woordvoerster Ramona van Urk. De politie, in samenwerking waarmee de zoekactie wordt gehouden, heeft aandacht gevraagd voor de beperkingen die gelden vanwege Covid-19, zegt ze. Behalve de mondkapjes moeten de aanwezigen zich houden aan de regel van anderhalve meter afstand. ,,Bij de parkeerplek worden ze direct opgevangen en wordt gevraagd een formulier in te vullen en krijgen ze instructies’’, zegt Van Urk.

Platgebeld

Hoeveel mensen komen zoeken, kan ze nog niet zeggen. Maar door alle media-aandacht voor de vermissing loopt het storm met aanmeldingen, zegt ze. ,,Ons platform wordt platgebeld en mensen geven ook aan dat ze vandaag al willen zoeken. Dat raden we echter af. We vragen iedereen morgenochtend te komen.’’

‘Ik móet meedoen’

Een van de vrijwilligers die morgen gaan zoeken is de Apeldoornse Daphny Siemers. Ze kent Dennis niet en zijn familie evenmin. ,,Maar ik móet dit van mezelf doen’', zegt ze. ,,Zelf heb ik kinderen in dezelfde leeftijd, 25 en 26, en ik voel wat die ouders doormaken. Ik ben getrouwd met een weduwnaar zonder kinderen en hoewel hij die gevoelens niet heeft, zei ik dat ook hij mee móet doen. Dat snapte hij.’’

,,Ik heb zelf ooit iets vergelijkbaars meegemaakt. Een neef werd in Groningen vermist. Hij is uiteindelijk na een week in een gracht gevonden’’, zegt ze. ,,Dennis’ ouders denken dat hun zoon niet meer leeft, maar dan nog moet hij gevonden worden, vind ik. In wat voor staat dan ook, ze moeten hun zoon terugkrijgen. En als hij nog wel leeft: dan is die jongen doodongelukkig en moet het helemaal.’’