Grote doorbraak in moordzaak Nicky Verstappen

Er is een grote doorbraak in het onderzoek naar de dood van de elfjarige Nicky Verstappen. Het Openbaar Ministerie en de politie in Limburg houden vanmiddag om 12:00 uur een persconferentie om de details van die doorbraak te vermelden.

Nicky Verstappen verdween in de nacht van zondag 9 op maandag 10 augustus 1998. Hij was op zomerkamp op de Limburgse Brunssummerheide. De volgende avond werd hij dood aangetroffen in de buurt van het kamp. De dader werd nooit gevonden.



Afgelopen februari werd in de zaak een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek gestart om een mogelijke dader aan te wijzen. Van de eerste 21.500 mannen die gevraagd werden, liet 68 procent zijn wangslijm afnemen. In juni van dit jaar werden nog eens 3000 mannen gevraagd hun dna vrijwillig af te staan.

In oktober vorig jaar werd bij 1500 mannen al DNA afgenomen. Dat ging om mannen die bekend waren met de Brunssummerheide, bijvoorbeeld omdat ze er vaak kwamen. De politie hoopte met het onderzoek een DNA-familieprofiel te krijgen. Als in het onderzoek bijvoorbeeld een broer, oom of neef in beeld zou komen, kon via hen mogelijk de man kunnen worden getraceerd wiens DNA op het lichaam van de jongen werd gevonden.

De moeder van Nicky Verstappen sprak eerder de hoop uit dat de dader zich zou melden naar aanleiding van het groots opgezette DNA-verwantschapsonderzoek. Voor de regionale omroep L1 deed Berthie Verstappen in februari een emotionele oproep: ,,Hou ons niet langer in spanning. Bespaar die mensen het werk. Ze komen toch bij je uit. Ga jezelf aangeven.''

Een tweet van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die de familie Verstappen bijstaat, is jubelend. ,,Een strijd van 20 jaar... wordt toch beloond! Today is the day!''

