Grote branden in natuurgebieden moeilijk te blussen: ‘Elk halfuur draait de wind’

Er woeden op dit moment twee zeer grote natuurbranden in Nederland. In Nationaal Park De Meinweg in Herkenbosch vlakbij Roermond staat bos- en heidegebied in vuur en vlam. Natuurgebied de Deurnese Peel heeft te maken met een zeer grote veenbrand; 150 hectare van het natuurgebied is tot nu toe verbrand.

De brandweer bestrijdt de vuurzeeën met groot materieel. Rookwolken zijn tot in de verre omtrek zichtbaar. Door de droogte en de wind zijn de branden lastig te blussen. Helikopters vliegen af en aan om beide branden onder controle te krijgen. Ook een Chinook-blushelikopter van Defensie is ingezet. Die kan met een waterzak in één keer 10.000 liter water uitgooien.

Nationaal Park De Meinweg

De brand in Nationaal Park De Meinweg begon rond 13.00 uur gisteren. Rond 18.00 uur meende de brandweer het vuur onder controle te hebben, maar door zogenoemd vliegvuur ontstond anderhalf uur later een nieuwe brand. De brandweer had door de duisternis moeite het vuur te blussen.



De brand was vanmorgen onder controle, maar de felle wind wakkerde het vuur rond 14.00 weer aan. ,,Elk halfuur draait de wind”, zei operationeel leider Paul van Mullkekom van de Veiligheidsregio Limburg Noord vanmiddag. ,,Nu eens oost, dan weer noord of noordoost. Daardoor flakkert het vuur steeds opnieuw op.”



Al snel waren er weer hoge rookwolken zichtbaar vanuit het bos- en heidegebied tot in de verre omgeving. De brandweer heeft naast de helikopters ook extra blus- en waterwagens ingeschakeld. 170 hectare bos en hei is tot nu toe verwoest.



De hulpdiensten hebben vanmiddag opdracht gegeven tot het evacueren van de woonwijk Reewoude, gelegen in de bossen van De Meinweg. Gisteren werden manege Venhof en de camping Elfenmeer al ontruimd, vandaag wederom.

Volledig scherm De brand bij Nationaal Park De Meinweg. Zo'n 170 hectare bos en hei zijn grotendeels door brand verwoest © ANP

Deurnese Peel

De natuurbrand in de Deurnsche Peel, die sinds maandagmiddag woedt, is erg lastig te bestrijden. Het gebied is ontoegankelijk voor de brandweer, zo liet Verheul dinsdagochtend weten. Dat komt omdat het het voornamelijk bestaat uit onbegaanbaar. veen- en moerasgebied. Daarnaast is de aanwakkerende en veranderende wind de grootste vijand.

De brandweer krijgt sinds vanmiddag hulp van vier blushelikopters. Ook hier is de Chinook ingezet. Met de oranje waterzak waar zo'n 10.000 liter water in gaat, was het gisteren al een grote hulp bij het minderen van de brand. Het water haalt de blushelikopter uit een waterplas in de omgeving. Tussendoor vliegt het voertuig terug naar een vliegbasis in Volkel om te tanken. Die blijft dinsdag tot 20.00 uur open om de blushelikopters te kunnen voorzien van brandstof.

150 hectare van het natuurgebied is inmiddels verbrand. De brandweer probeert te voorkomen dat een naastgelegen natuurgebied van zo’n 200 hectare vlam vat. De brand treft een groot deel van Zuidoost-Brabant. De rook is in de wijde omgeving goed te zien en te ruiken. De hulpdiensten hebben mensen in de regio daarom via meerdere NL-Alerts opgeroepen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De gemeente roept mensen daarnaast op om weg te blijven van zandafgraving De Brink in Liessel waar de helikopter hun water halen. Volgens de gemeente Deurne lopen woningen en bedrijven in de Peel geen gevaar door de brand.

Hulpdiensten hebben gisteravond een zorgcentrum in Liessel ontruimd in verband met de rook van de grote brand. De 24 bewoners zijn overgebracht naar een ander zorgcentrum in Weert. Een aantal bewoners is mogelijk besmet met het coronavirus en werd met een speciale taxibus vervoerd.

Bij de Deurnese Peel is een een blushelikopter, een zogeheten firebucket, van Defensie ingezet:

Kerkeindse hei

Ook op de Kerkeindse hei, een natuurgebied van Brabants Landschap achter trappistenabdij Koningshoeven in Moergestel, woedt een grote bosbrand. De melding kwam rond 15.15 binnen. De brandweer is vanuit de hele regio met groot materieel uitgerukt. Zelfs vanuit België komt ondersteuning met extra waterwagens.