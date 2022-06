Grote brand op industrieterrein in Groningen onder controle

De Emdenweg bevindt zich op industrieterrein Euvelgunne ten oosten van de stad. Bij de brand is veel rook vrijgekomen, die tot in de verre omtrek is te zien. Vanwege de forse rookontwikkeling is in Groningen een NL-Alert verzonden, waarmee bewoners van de stad worden gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden. Omdat er tijdens het nablussen nog steeds rook vrijkomt, blijft dat volgens de brandweer voorlopig van kracht.