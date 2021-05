Grote brand in restaurant onder bioscoop Arnhem, politie vermoedt brandstichting

Bij restaurant Imparator aan de Hoogstraat in de Arnhemse binnenstad heeft afgelopen nacht een grote brand gewoed. Een aantal woningen is ontruimd en de bovengelegen bioscoop VUE is beschadigd geraakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken.

De mogelijke dader of daders zijn er waarschijnlijk op een scooter in de richting van Arnhem-Zuid vandoor gegaan, aldus de politie, die op zoek is naar camerabeelden en getuigen. In de buurt van het pand zouden jerrycans gevonden zijn. Er gaan verhalen dat er iets naar binnen is gegooid.

Helemaal uitgebrand

De brand werd rond 04.00 uur ontdekt, waarna de brandweer uitrukte. Ter plekke bleek er bij de voordeur een hevige brand te woeden, die naar binnen was geslagen.

Het horecagedeelte van het pand is helemaal uitgebrand en het vuur drong door tot in de bioscoop. Die bios heeft veel rookschade, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Ook een naastgelegen winkel heeft schade opgelopen. Negen woningen rondom het bioscooppand werden vanwege de rookontwikkeling ontruimd. De bewoners mochten in de loop van maandagmorgen terug naar huis.

Heropening onzeker

De bioscoop zou aanstaande zaterdag weer opengaan na de lange noodgedwongen sluiting vanwege corona. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag. ,,Of we zaterdag gaan halen? Ik weet het echt niet. Alle zalen hebben rook- en roetschade”, zegt bedrijfsleider Remco Singeling. ,,Dat wordt nog een behoorlijk klus.”'

De bios is anderhalf jaar geleden helemaal verbouwd, en gemoderniseerd. Enkele maanden na de heropening brak corona uit.