Grote brand in loods Keileweg in Rotterdam-West: sluit ramen en deuren

De brandweer kreeg de eerste melding binnen om 07.30 en is uitgerukt met veel voertuigen. Op beelden is te zien dat de vlammen over het gehele oppervlak van de loods tegenover de Praxis uitslaan.

Logo van de Praxis is gesmolten, Ruiten Leen Bakker gesprongen

Ongeveer anderhalf uur na de uitbraak is er veel minder rook. Maar nog altijd steken er her en der vlammen uit het gebouw en blijft het roken. De hitte is extreem. Het logo op de gevel van van bouwmarkt Praxis is gesmolten. Bij de Leen Bakker die er ook vlakbij zit, zijn de ramen gesprongen. Op de Vierhavenstraat smolt een stuk metaal in het wegdek.



De brandweer adviseert omwonenden vanwege om de deuren en ramen te sluiten en de ventilatiesystemen uit te schakelen. Er is om 8.05 uur een NL-Alert verstuurd. Daarin waarschuwt de brandweer voor de rook.