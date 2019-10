Grote actie tegen tabaksmaffia: schatkist liep 67 miljoen euro aan accijnzen mis

Er zijn veertien medeverdachten aangehouden. Negen van hen werden aangehouden bij een illegale sigarettenfabriek in Stramproy die vermoedelijk werd bevoorraad door de organisatie van de hoofdverdachten. Daarnaast heeft de FIOD drie personen in de nabijheid van een opslaglocatie voor tabak en machines in Eygelshoven aangehouden en twee in de omgeving van Eindhoven Airport. De Gelderlander meldde dat er vanmiddag zwaarbewapende teams van de douane panden in Dieren en Wanroij binnenvielen.