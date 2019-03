Grote actie tegen illegale gokzuilen: invallen door het hele land

Bij doorzoekingen in kroegen in onder meer Rotterdam, Utrecht en Den Haag werden donderdagmiddag meer dan honderd zogenaamde ‘Cash Centers’ in beslag genomen. Ook werd beslag gelegd op meer dan een miljoen euro op buitenlandse bankrekeningen. De opsporingsdiensten hebben vier verdachten op het oog. De politie onderzoekt of zij onderdeel zijn van een groter goksyndidaat. Bij de actie waren meer dan 200 agenten betrokken.

Gokzuilen vormen een relatief nieuwe vorm van illegaal gokken, die vooral voorkomt in cafés, thee- en koffiehuizen en snackbars. Bezoekers kunnen via de speciale computers contant geld storten, en daarna via een app anoniem geld inzetten op sportwedstrijden. Bij winst kan er weer geld uit de zuil worden gehaald. En dat is verboden: gokken op sportwedstrijden mag volgens de Nederlandse wet alleen via de Lotto. Daarmee zijn de gokzuilen dus illegaal.

Maar overal in Nederland wordt inmiddels gespeeld, blijkt uit de resultaten. In Rotterdam namen agenten er donderdag meer dan 50 in beslag, in de regio Utrecht twintig, in Den Haag tien. Maar de politie vond ook zuilen in onder meer Limburg, Brabant en Noord-Holland. De gemeenten waar de zuilen zijn weggehaald, bekijken of de cafés en winkels ook meteen gesloten moeten worden.

‘Miljoenen euro’s’

In augustus vorig jaar deed de Kansspelautoriteit al invallen bij bedrijfspanden in Enschede en Rotterdam, die betrokken waren bij de illegale praktijken. Volgens het OM verdienen de aanbieders ‘miljoenen euro’s’ aan de malafide wedvariant. Er werden toen geen aanhoudingen verricht. Vier van de personen van wie toen administratie in beslag werd genomen, zijn volgens het OM nu verdachten in de zaak. Ze zouden de Cash Centers aanbieden en verspreiden onder winkeliers en horecagelegenheden.

In de gokzuilen gaat veel geld om, bleek een paar jaar geleden al uit onderzoek van twee Tilburgse criminologen, in opdracht van de Kansspelautoriteit. Zij ontdekten dat de jaaromzet van zo’n zuil kan oplopen tot 182.000 euro. De meeste zuilen staan in horecazaken van Turkse ondernemers. Ook de meeste spelers hebben een Turkse achtergrond. De jaarlijkse omzet met gokzuilen werd door de onderzoekers geschat op 37 miljoen euro. ,,Niet alleen gaat het daarmee voor Nederlandse begrippen om een illegale gokactiviteit van forse omvang, maar degenen die zich ermee bezighouden zijn veelal ook betrokken bij andere vormen van georganiseerde misdaad‘’, stelden de onderzoekers.

Die verwevenheid bleek onder meer uit het feit dat de uitbaters die gokzuilen in hun zaken hebben, in veel gevallen criminele antecedenten hebben. 66 procent werd ooit verdacht van een misdrijf, 28 procent speelde een rol in grootschalige strafrechtelijke onderzoeken. Op veel locaties waar eerder gokzuilen zijn gevonden, werden ook andere criminele activiteiten aangetroffen, zoals wietteelt en illegale prostitutie. In zeker één geval bleken de leveranciers van gokzuilen deel uit te maken van een Turkse misdaadfamilie, die zich met uiteenlopende vormen van zware georganiseerde criminaliteit bezighield.