Grootste Nederlandse natuurbrand ooit onder controle, nablussen kan nog weken duren

De bos-heidebrand in de Deurnsche Peel is onder controle. Dat meldt burgemeester Hilko Mak van Deurne. Het vuur is nog niet uit en smeult nog op verschillende plekken ondergronds. Nablussen kan weken in beslag gaan nemen, aldus de brandweer.

Het vuur, dat maandag uitbrak, heeft 800 van de in totaal 1000 hectare verwoest. Dat betekent dat het de grootste natuurbrand ooit is in Nederland. Burgemeester Mak reageert opgelucht dat het sein brand meester kon worden gegeven. ,,Het is verschrikkelijk dat het dit gebied zo heeft getroffen; het is zeer waardevol voor broedvogels, daar zullen we mee moeten dealen. Ook heb ik erg meegeleefd met onze inwoners die hun huizen moesten verlaten, dat geeft een ontzettende schok als je dat mee maakt.”

Staatsbosbeheer is bezorgd over de schade die de vlammen aan het beschermde natuurgebied aanbrengen. ,,Het is nog te vroeg om echte conclusies te trekken, maar een brand van deze omvang is een enorme klap voor het gebied. Zeker zo midden in het broedseizoen’’, aldus boswachter Lieke Verhoeven. Vooral de zogenaamde grondbroeders, zoals de roodborsttapuit, zijn getroffen. ,,Het is afwachten en hopen dat de brand snel onder controle zal zijn.”

Oostenwind

Het vuur kon zich volgens de brandweer razendsnel verplaatsen door de felle oostenwind. Die zorgde er bovendien voor dat veel begroeiing uitdroogde en zo makkelijk ten prooi kon vallen aan de vlammenzee. Door de ontoegankelijkheid van het gebied bleek blussen een helse klus. Er werden vier blusheli’s ingezet en ontzettend veel brandweermensen uit het hele land die het vuur te voet en met handgereedschap te lijf gingen.

Op het meest kritieke moment van de brand, de nacht van dinsdag op woensdag, waren er 250 hulpverleners op de been om de brand te bestrijden. Bijna honderd mensen uit Liessel, Griendtsveen en Helenaveen moesten hun huis verlaten en geëvacueerd worden vanwege brandgevaar en de rookontwikkeling. In Liessel en Asten hadden inwoners vanwege de windrichting enorm veel last van de dikke rookwolken.

De brandweer bewaakte het gebied afgelopen nacht met succes om te voorkomen dat het vuur opnieuw zou oplaaien. Daardoor waren geen extra evacuaties nodig. De vijf geëvacueerde gezinnen die nog niet terug naar huis konden vanwege rook en brandgevaar, mogen vanavond weer in hun eigen bed slapen, meldt BN De Stem.

Branden



De afgelopen dagen woedden er meerdere natuurbranden in Brabant en Limburg door de aanhoudende droogte. Ze zijn lastig onder controle te krijgen, onder meer vanwege de wind en temperaturen.

In Nationaal park de Meinweg laaide vanmiddag het vuur her en der toch weer op. Vanochtend leek het vuur weg, maar de brandweer heeft vanmiddag weer de handen vol aan het bestrijden van zogenoemde hotspots. Dat zijn kleine brandhaardjes die onder invloed van de wind oplaaien. Brandweerlieden moeten die hotspot dan uitgraven om bij het vuur onder de grond te komen en dat stuk flink nat maken. ,,Maar als brandweermensen vervolgens verder lopen en tien minuten later omkijken, staat dat stuk vaak toch weer opnieuw in brand”, zei de woordvoerder van de brandweer. ,,Door de wind krijgt de hete bovenlaag zuurstof en dan komen de vlammen weer.”

De brand daar heeft inmiddels zo’n 200 hectare van het natuurgebied verwoest. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de brand werden alle 4200 inwoners van de Limburgse plaats Herkenbosch geëvacueerd. Het dorp is in een klap veranderd in een spookdorp. Wegens de branden in de buurt waren woensdag de concentraties koolmonoxide in de lucht boven het dorp te hoog, zei burgemeester Monique de Boer-Beerta van Roerdalen. Inwoners van het getroffen dorp Herkenbosch mogen inmiddels gefaseerd weer naar huis.

Tienray

Vannacht ging opnieuw een stuk bos van 200 bij 350 meter in vlammen op in het Limburgse Tienray. Er werden diverse tankautospuiten en waterwagens ingezet om het vuur te bestrijden. De brand brak uit rond 01.45 uur. De oorzaak is nog onbekend. Even voor 04.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

Bekijk hieronder de locaties van de branden. Tekst gaat onder kaartje verder.

De zestig brandweerlieden in het gebied hebben in de nacht van woensdag op donderdag weten te verhinderen dat de brand zich uitbreidde. ,,Dat is gelukt”, zei de opgeluchte woordvoerder. ,,Ze hebben de brand goed onder controle weten te houden. Op het oog lijkt nu alles rustig. Maar straks gaat een politiehelikopter de lucht in om een goed beeld van het grotendeels ontoegankelijke terrein te krijgen. We hebben een stoplijn gelegd die goed wordt natgehouden en het vuur heeft tegengehouden.”

In gemeenten rondom het natuurgebied moesten eerder deze week al tientallen bewoners hun huis uit vanwege het vuur, de rookontwikkeling en koolstofmonoxide. Gisteravond kregen twintig mensen een waarschuwing. Zij moeten rekening houden met een mogelijke evacuatie.

Brandweerploegen uit de rest van de regio en Duitsland en België werken mee om de brand te stoppen.

Blushelikopters

Brandweerploegen uit de rest van de regio en Duitsland en België werken mee om de brand te stoppen. Ook vliegt er een infrarood-drone boven het gebied om kleine brandhaardjes op te sporen, zodat die direct kunnen worden geblust. Zeker met het verwachte aantrekken van de wind kunnen vonken vanaf deze zogenoemde hotspots zorgen voor nieuwe branden. ,,Zo’n vonkje vliegt makkelijk zo’n 400 meter verder, met deze droogte heb je zo weer een nieuwe brand”, aldus de woordvoerder. De brandweer is op de Meinweg met vijf pelotons, goed voor 25 brandweerwagens, om de hotspots af te blussen.

