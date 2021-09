Grootste cocaïnevangst ooit in Rotterdamse haven: straatwaarde van 301 miljoen euro

De vondst komt aan het einde van een week vol drugscriminaliteit: de afgelopen dagen zei het Openbaar Ministerie (OM) ‘overspoeld’ te worden door jongemannen die stiekem drugs uit containers halen. Het leidde tot meer dan honderd aanhoudingen. Opvallend was het incident van afgelopen maandag: negen van deze uithalers moesten door de hulpdiensten uit een container bevrijd worden, nadat de deur in het slot was gevallen.

Drugs werden toen nog niet gevonden. Een woordvoerder van het OM kan niet zeggen of de partij van 4022 kilo aan dit incident wordt gelinkt. De verdovende middelen zaten verstopt in een container uit Suriname en was geladen met hout. De container was bestemd voor een bedrijf in Polen.

Vrijdagochtend werden nog vijf vermeende uithalers aangehouden. Daar zat ook een jongen van 14 tussen.

Meer en meer cocaïne

De laatste jaren krijgt de Rotterdamse haven meer en meer cocaïne uit Zuid-Amerika te verstouwen. Dat leidt ook tot grotere vangsten: in 2020 zo'n 40.000 kilo, een jaar eerder nog 30.000. Eerder deze zomer werd een record gevestigd toen de diensten 7851 kilo binnen één week vonden.

De vorige grootste partij dook afgelopen maart op: toen troffen specialisten dik 4000 kilo aan in een container uit Ecuador. Het is onduidelijk wat dit zegt over het totaal aan cocaïne dat de Rotterdamse haven binnenkomt. Deskundigen schatten dat tussen de 1 en 10 procent wordt ontdekt.

