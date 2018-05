Grootscheepse zoektocht naar drenkeling (19) in recreatieplas gaat verder

Het gaat om een inwoner van het asielzoekerscentrum in Winterswijk. Hij zou vanaf een vlot het water ingesprongen zijn en is sindsdien vermist.

Brandweer en politie hebben gisteren uren gezocht rond het vlot en in het water. De brandweer kon tot een diepte van ongeveer 15 meter zoeken. De plas is echter een stuk dieper, zo'n 30 tot 40 meter. Een duikteam kan vandaag wel die diepte bereiken.

In de plas kan een sterke onderstroom ontstaan vanwege een zandzuiginstallatie in de buurt. Vandaag maakte de politie echter bekend dat die installatie niet aanstond.

Drone en dregboot

In de loop van de avond werd een dregboot opgeroepen om beter te kunnen zoeken in het water. Die boot kwam over uit Lelystad. Ook vloog er een drone over het recreatiegebied.



De man uit Eritrea was met een groep van zo'n dertig asielzoekers bij de plas gaan zwemmen. Agenten hebben een aantal asielzoekers gesproken naar aanleiding van het incident, maar dat bleek lastig. Veel getuigen waren erg emotioneel. Vandaag gaat de politie daarom nogmaals met de andere asielzoekers in gesprek.