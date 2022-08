‘Groot vuurwapen’ zet station Arnhem op stelten: politie met getrokken pistool trein in

Bij de beveiligers op Arnhem Centraal kwamen meerdere verontrustende meldingen over een persoon met een vuurwapen in een trein. De gealarmeerde agenten zagen de verdachte bij de deur van de trein staan, met een vuurwapen in zijn handen. Omdat het op dat moment niet bekend was of het een echt of nep vuurwapen was, werd de verdachte werd met getrokken wapens benaderd.



De verdachte werkte niet mee, daardoor grepen de agenten naar hun taser. Ondanks het nodige verzet werd de verdachte alsnog aangehouden. Het bleek te gaan om een nepwapen.