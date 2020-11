Groot protest in Winterswijk: honderden boeren en bouwers in actie tegen strenge stikstofregels

De actie is bedoeld om de noodkreet uit de gemeenteraad - ‘Zet Winterswijk niet op slot’ - kracht bij te zetten, zegt organisator Stefan te Selle. Boeren en industrie zijn bang dat ze ernstig beperkt worden in hun bedrijfsvoering.

Jan Bent, voorzitter van ondernemers in het buitengebied: ,,We staan hier echt om Winterswijk te redden. Anders wordt het een ramp, niet alleen voor boeren, voor álle ondernemers. Dan wordt Winterswijk een spookstad!’’

Onaanvaarbare consequenties

Het wetsvoorstel heeft onaanvaardbare consequenties voor grensregio’s in het algemeen en de gemeente Winterswijk in het bijzonder, zo staat in de motie. Met de in dit wetsvoorstel voorgestelde maatregelen worden de industrie, woningbouw, recreatie en landbouw in Winterswijk op slot gezet.