Groot illegaal prostitutienetwerk opgerold: ‘Elke dag tweehonderd Roemeense vrouwen aangeboden voor seks’

Gewoon een huis in de vrije huursector, midden in een Utrechtse woonwijk. Nederlandse mannen parkeren hun auto voor de deur, gaan naar binnen, staan na een half uur weer buiten en rijden weg alsof er niets gebeurd is. Maar niets blijkt minder waar. In zo’n huurhuis werken gemiddeld twee tot vier vrouwen als sekswerker, die vaak ook leven op de plek waar ze werken en een kamer moeten huren. En iedere dag ontvangen ze aan de lopende band Nederlandse mannen van alle rangen en standen, tussen de 20 en 70 jaar oud. Niet zelden met een kinderzitje achter op de fiets of achter in de auto.