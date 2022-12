Groot feest in de straten maar ook relsfeer na stunt Marokko; ME grijpt op meerdere plekken in

Na de stunt van het Marokkaanse elftal tegen Spanje zijn mensen weer massaal de straat op gegaan om feest te vieren, al heerst er volgens de politie in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag op meerdere plekken een gespannen sfeer en moest de ME worden ingezet. Na de spannende wedstrijd won Marokko uiteindelijk met penalty’s en is door naar de kwartfinale van het WK in Qatar.

Na de strafschoppenreeks renden de supporters in de Haagse Schilderswijk massaal naar buiten. Met vlaggen en vuurwerk werd de overwinning op Spanje gevierd. Agenten hielden aanvankelijk van een afstandje de feestende mensenmassa in de gaten, maar inmiddels heeft de mobiele eenheid in moeten grijpen bij de Vaillantlaan ‘omdat er met zwaar vuurwerk is gegooid’, meldt de politie. De groep wordt door de linie weggedreven bij het drukke kruispunt.

Enkele honderden Marokkaanse voetbalsupporters vierden feest in het centrum van Rotterdam. Dat verliep aanvankelijk rustig met veel getoeter. Een moeder stond er met haar kind met een grote glimlach naar te kijken op het Hofplein. ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik was nog nooit zo gespannen als vanavond. We hebben geschiedenis geschreven. Voor Marokko maar ook voor Afrika.’’ Later op de avond sloeg de sfeer om en werd er zwaar vuurwerk afgestoken en ontploften er meerdere rookbommen. De politie en ME was met veel manschappen aanwezig en hield een oogje in het zeil, maar zag zich rond half negen genoodzaakt in te grijpen op het Kruisplein. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht.

Supporters van het Marokkaanse elftal vieren feest in Rotterdam na de winst op Spanje.

Eenzelfde tafereel voltrok zich in Amsterdam-West, waar aanvankelijk ook een groots feest losbarstte. Op de Burgemeester De Vlugtlaan stroomden toeterende Marokkofans toe, ze zwaaiden met vlaggen en vierden feest. Ook op het Mercatorplein kwam een menigte bijeen om te vieren dat Marokko in het zenuwslopende duel won van Spanje. Al snel merkte de politie in Amsterdam dat er na de eerste ontlading een gespannen sfeer ontstond. Volgens een woordvoerster werd er gedanst op auto's, gooiden feestvierders met vuurwerk naar hulpverleners en trams en droegen sommige aanwezigen gezichtsbedekkende kleding. De politie deed nog een dringende oproep vooral geen strafbare feiten te plegen. ,,We hopen dat de rust terugkeert. Er is ruimte voor een feest, maar vier dat dan ook." Het mocht niet baten; ook hier moest de ME ingrijpen. Rond half negen werd een noodbevel afgekondigd en moest iedereen het Mercatorplein verlaten.

Amsterdam had het Mercatorplein in West plus nog twee gebieden in de stad al aangewezen als veiligheidsrisicogebieden, waardoor de politie iedereen preventief mocht fouilleren. Ook stond weer een waterkanon paraat en werkte de politie in de hoofdstad samen met jongerenwerkers, straatcoaches en buurtvaders en -moeders.

Niet alleen in Nederland hebben agenten extra maatregelen genomen om ongeregeldheden te voorkomen. Ook in andere Europese steden, zoals Spanje zette de politie zich schrap, na de eerdere ervaringen in Nederland. Het land telt meer dan 870.000 Marokkanen en de politie was bezorgd na het zien van de beelden van rellen in België en Nederland na wedstrijden waarin het Marokkaanse elftal aantrad. Bovendien waren er zorgelijke berichten op sociale media. Extreemrechtse splintergroepen hadden opgeroepen in verscheidene steden de straat op te gaan om ‘de straten te verdedigen’. Het zou vooral gaan om oproepen in Madrid, Sevilla en Valencia.

Groot feest in de Kanaalstraat in Utrecht na de overwinning van Marokko op Spanje in de achtste finale van het WK in Qatar.

Plunderen

Ook in verscheidene Belgische steden werd gevreesd voor nieuwe rellen rond wedstrijd van Marokko. Op sociale media gingen oproepen rond in Antwerpen de straat op te gaan en bijvoorbeeld winkels te plunderen, zei de Antwerpse politie. Dat gebeurde niet, wel was de sfeer in Brussel grimmig.

