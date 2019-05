Groot draagvlak voor uitbreiding rookverbod naar plaatsen waar veel kinderen komen

Ongeveer twee derde is voor een rookvrij perron, attractiepark en voetbalstadion. Tachtig procent vindt bovendien dat de overheid maatregelen moet nemen om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. En om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken wil 71 procent dat sigaretten niet zichtbaar zijn in het winkelaanbod.

Dat blijkt uit een onderzoek naar het draagvlak voor tabaksontmoedigende maatregelen onder 1127 volwassenen, dat in opdracht van KWF Kankerbestrijding is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar. Het aantal mensen dat voor een rookverbod is op plaatsen waar veel kinderen komen, is met elf procent gestegen ten opzichte van 2014. Ze zijn niet alleen voor meer overheidsbeleid: ook wil de helft van de mensen zélf actie ondernemen door gesprekken met kinderen aan te gaan, petities te tekenen en rokers in de buurt van kinderen aan te spreken.

Rookvrije generatie

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting en voorzitter van Alliantie Nederland Rookvrij (ANR), is blij met de ontwikkelingen. Hij ziet dat er in de afgelopen jaren al veel is veranderd. ,,Zo verklaren we later deze week het duizendste sportterrein rookvrij. En ook bedrijven als Kruidvat en supermarkt Lidl zetten zich in voor een Rookvrije Generatie en hebben bijvoorbeeld aangekondigd geen tabakswaren meer te willen verkopen.”