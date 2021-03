Groot datalek bij NAM, 19.000 gedupeerden aardbevingsschade getroffen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is getroffen door een grootschalig datalek. Het gaat om een lek waarbij wereldwijd van vele bedrijven en instanties allerlei informatie is ontvreemd door hackers. De NAM is een van die bedrijven. Zeker 19.000 inwoners met aardbevingsschade zijn getroffen door het lek.

Het lek zat in software van de firma Accellio, waar NAM gebruik van maakt. Via de software verstrekt NAM informatie over de afhandeling van waardedalingsclaims. Deze informatie bevat gegevens van circa 19.000 personen uit de periode waarin NAM verantwoordelijk was voor schadeafhandeling na de aardbevingen door de gaswinning in Groningen.

In deze informatie zijn persoons- en adresgegevens van personen opgenomen. In de meeste gevallen zijn er geen email-adressen, telefoonnummers of bankgegevens van de betreffende personen gelekt. De NAM heeft contact opgenomen met de personen in welk geval dat wel is gebeurd.

Het bedrijf wil duidelijk maken dat het niet gaat om andere informatie uit dossiers die op het netwerk van NAM (in een afgeschermd gedeelte) bewaard worden. ,,De hackers zijn niet in de IT-systemen van NAM geweest.”

Het datalek in de transfer-software is inmiddels hersteld door genoemde leverancier en het is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mensen die vragen hebben, kunnen via de website van de NAM contact opnemen.

Volledig scherm Een gaswinningslocatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). © ANP