Groningers met schrik vrij na nieuwe aardbeving

Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schrik zit er goed in bij de Groningers die gisteravond opnieuw te maken kregen met een aardbeving. Rond half twaalf was er een beving met een kracht van 2,8 op de schaal van Richter .

,,Ik werd er wakker van. Het voelde alsof het huis naar beneden zakte." Jolanda Jager-Smit lag al te slapen toen haar huis in het Groningse 't Zandt begon te schudden. En Jager-Smit is niet de enige die wakker heeft gelegen. De beving is in een groot gebied gevoeld, blijkt uit berichten op Twitter. Een woordvoerder van het KNMI bevestigt de beving 'in een behoorlijk gebied kan zijn gevoeld'.

Steeds meer bevingen

Het aantal zwaardere bevingen in Groningen neemt toe. Het begon dit jaar op 8 januari met de beving van 3,4 bij Zeerijp. Op 11 februari was er een aardbeving van 2,2 bij Garrelsweer. Zelfs zonder die beving van Zeerijp mee te rekenen, is er in 2018 al evenveel seismische energie vrijgekomen als in heel 2017, twittert Manuel Sinbutin, een Belgische hoogleraar geologie.

Door de vele bevingen en de schade die de bevingen veroorzaken, heeft het kabinet eind maart besloten de gaswinning af te bouwen naar nul. Maar op dit plan is veel kritiek gekomen en ook na de beving van gisteravond klinkt er kritiek. Een plan voor afbouw is nog geen afbouw, twittert wethouder Bé Schollema van Loppersum. ,,Intussen voelen we dat in de gemeente Loppersum en daarbuiten weer in de vorm van een pittige beving... Zolang het geen nul is, versterken en rap een beetje."