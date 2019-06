Groningen opnieuw opgeschrikt door aardbeving

Deze familie leeft in Viking­stijl (zelfs de hond huilt als een wolf)

8 juni De Boskoopse familie Grootendorst leeft als een Vikingfamilie. Broeder­schap, trouw en saamhorigheid staan er hoog in het vaandel. En het gezin maakt deel uit van een sibbe, een soort Vikingclan. Waarom? ,,De hedendaagse maatschappij is heel indivi­­­du­a­listisch, snel en oppervlakkig.’’ Het gezin is met Pinksteren te zien tijdens de Vikingdagen in Archeon.