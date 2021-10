Groningen opgeschrikt door vierde aardbeving in paar dagen tijd

Opgepakte voorzitter Coöperatie Laatste Wil woest om ‘heksen­jacht’: ‘Blij dat ik niet thuis was’

4 oktober Hij is geschrokken, maar strijdbaar. Jos van Wijk (73) is ervan overtuigd dat de inval in zijn huis, zijn aanhouding en verblijf in de politiecel een geplande actie is om Coöperatie Laatste Wil in een kwaad daglicht te zetten. ,,Het is een heksenjacht, we worden geframed. Maar ik heb absoluut niets strafbaars gedaan. Ik zou wel gek zijn als ik iemand de zelfdodingspil zou geven.’’