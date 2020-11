Grond van Jeroen blijkt dure miskoop: ‘Het enige wat ik hier mag is helemaal niks’

Heet je Florentine of Destiny? Dat maakt nogal wat uit voor je schoolcar­riè­re: ‘Namen zijn niet neutraal’

10 november Heet je dochter Florentine of Anna-Sophie? Dan is er een goede kans dat de juf of meester hoge verwachtingen van haar heeft. En dat is gunstig voor haar schoolcarrière, want ze zal meer worden uitgedaagd door de leerkracht. Het stimuleert haar om beter te presteren en daardoor zal ze betere beoordelingen krijgen. Haar schoolcarrière ziet er bij voorbaat een stukje rooskleuriger uit.