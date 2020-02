Groepje boze boeren weer vertrokken van Buitenhof, podium bij Koekamp wordt opgebouwd

Boerenpro­test-special en Angela de Jong in De Ochtend Show to go

18 februari De boeren gaan morgen opnieuw demonstreren in Den Haag tegen het stikstofbeleid van het kabinet. We hebben het er onder andere over met verslaggever Lukas van der Storm tijdens een uitzending die volledig in het teken staat van het boerenprotest. Later in de ochtend is ook tv-columnist Angela de Jong te gast om de laatste ins en outs uit de televisiewereld door te nemen. De show wordt gepresenteerd door Hila Noorzai en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.